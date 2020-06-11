Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Koruma Merkezinin temeli atıldı
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Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Koruma Merkezinin temeli atıldı

Sivas'ta, dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal manada yapmak amacıyla kurulacak Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezinin temeli atıldı.

Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Koruma Merkezinin temeli atıldı
11.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:15

Sivas'ta, dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal manada yapmak amacıyla kurulacak Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezinin temeli atıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın önemli marka değerlerinden Kangal köpeği ırkının korunması, muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarılması, çeşitli sebeplerle el değişiminin standartlara uygun yapılması, sürekli takibi ve tanınırlığının artırılarak marka değerinin yükseltilmesine katkıda bulunulması amacıyla inşa edilecek Meraküm mevkisindeki merkez için temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas'ın değerlerine sahip çıkmak adına yeni bir temel daha attıklarını belirtti.

Kentin değerlerine sahip çıkmanın en önemli vazifeleri olduğunu aktaran Ayhan, "Bu projemiz çok boyutlu. Proje içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Belediyemiz, üniversitemiz, ORAN Kalkınma Ajansı, İl Özel İdaresi ve tüm gönül verenler var. Çok yönlü ve katılımcı şekilde sağlanacak desteklerle projeyi hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

"Projenin omurgası Kangal ilçemiz"

Sivas'ta 5 temel değer sayılması istendiğinde turizm adına ilk üç içerisinde Kangal köpeğinin yer alacağını vurgulayan Ayhan şunları kaydetti:

"Projemiz 30 bin metrekaresi kurulum yeri olmak üzere 160 bin metrekare alanı kapsıyor. Düzenli, sağlıklı ve bilimsel bakış açısıyla projemizi başlattık. Bu bölge hem havaalanı hem de Sivas'ın ortasında kalan yer olması nedeniyle çok sayıda misafir ağırlıyor. Kangal köpeği, Kangal ilçemizin doğal bir parçası. Projenin omurgası Kangal ilçemiz. İlçemizdeki Kangal köpeği çiftliğini de rehabilite ederek, bu projeyi içine dahil ederek bir bütün haline getirip işleteceğiz. Kangal köpeklerimizi hem koruyacağız hem de pazarlamasını yapacağız. Her Kangal köpeğinin mutlaka kaydı olacak, kimliği olacak ve dünyanın neresinde olursa olsun takip edilecek. Bizim için olmazsa olmaz, tüm yetkililerin en büyük sorumluluğu, bu güzel canlıyı, bu eşsiz ırkı korumak olacaktır."

Ayhan, projede doğal padok, yürüyüş alanları, Kangal köpeği müzesi, uluslararası yarışmaların yapılacağı alanlar, hayvan klinikleri, çocukların gezeceği yerler ve restoranlar olacağını belirtti.

Konuşmaların ardından il protokolü, merkezin temeline ilk harcı döktü.

Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait olan Meraküm mevkisindeki alanda, yine idareye ait Kangal köpeği üretim çiftliği ve eklentilerinin de kısmi olarak yıkılıp modernizasyonu ile proje hayata geçirilecek.

Proje içeriğinde güvenlik birimi, Kangal köpeği tanıtım müzesi, kafeterya, köpek barınakları, tribünlü uluslararası Kangal köpeği yarışmaları ve Kangal köpeği showroom alanı, köpek pansiyonu, yavru köpek gezinti alanı, Kangal köpeği gezinti alanı, veteriner kliniği, doğumhane, Kangal köpeklerinin takibi için çipli takip yazılım sistemi ile web sayfası ve peyzaj çalışması yer alacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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