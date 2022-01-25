Kangal köpeği fırtınada doğum yaptı, sahibinin yaptığı yürekleri ısıttı - Haberler
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Kangal köpeği fırtınada doğum yaptı, sahibinin yaptığı yürekleri ısıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ta bir vatandaş yeni doğum yapan Kangal Köpeğini ve yavrularını sobayla ısıttı.

Sivas'ta bir vatandaş yeni doğum yapan Kangal Köpeğini ve yavrularını sobayla ısıttı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde soğuk kış günlerinde yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. İlçede Kangal köpeği çiftliği bulunan Cüneyt Çaylak, tipide yeni doğum yapan bir Kangal köpeğinin soğuktan etkilenmemesi için kulübesinin etrafını kapattı. Daha sonra kulübe içerisine soba kuran Çaylak, sobayı yakarak anne köpeğin ve yavrularının ısınmasını sağladı. Cüneyt Çaylak'ın yürekleri ısıtan davranışı ise görenleri mutlu etti.

(Mert Taha Varol/ İHA)

Kangal köpeği fırtınada doğum yaptı, sahibinin yaptığı yürekleri ısıttı

Kangal köpeği fırtınada doğum yaptı, sahibinin yaptığı yürekleri ısıttı

Kangal köpeği fırtınada doğum yaptı, sahibinin yaptığı yürekleri ısıttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kangal, Sivas, Doğum, Güncel, Haber

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