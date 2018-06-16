Kangal Köpeği Ayıya Meydan Okudu
Sivas'ta ormanlık alanda dolaşırken ayıyla karşılaşan çiftçinin yanında bulunan Kangal köpeği, ayıyı korkutarak kaçırdı.
Sivas'ta ormanlık alanda dolaşırken ayıyla karşılaşan çiftçinin yanında bulunan Kangal köpeği ayıyı korkutarak kaçırdı.
KORKUTARAK KAÇIRDI
Olay Sivas merkeze bağlı Başıbüyük köyünde meydana geldi. Ormanlık alanda dolaşan çiftçi ağaçların arasında bir ayı fark etti. Bu sırada çiftçinin yanında bulunan Kangal köpeği ayıyı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bir an ayıdan korkan Kangal köpeği sahibine zarar vereceği düşüncesiyle ayının üzerine giden Kangal köpeği kendinden büyük olan ayıyı korkutarak kaçırdı.
Sadakati ve koruyucu iç güdüsüyle bilinen kangal köpeğinin ayıyla mücadelesi sosyal medyada yayınlanınca büyük ilgi gördü.
YORUMLAR (11)
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Büyüklük budur, it köpekle muhatap olmayacaksın arkadaşCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ayı akıllıymış, İte köpeğe uymamış.Cevap Yaz 9 15 Yayından Kaldır
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Adanalı sen zaten korkup kaçamazsın olduğun yerde altına s.çarsınCevap Yaz 12 6 Yayından Kaldır
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BİN TANE SAHTE ARKADAŞ DOSTTAN DAHA DEĞERLİDİR BU KANGALCevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
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adanalılar kangaldan falan korkup kaçmazlar:))Cevap Yaz 6 12 Yayından Kaldır