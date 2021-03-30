Kangal ilçe meydanına 16 Türk devletinin bayrakları dikildi

Sivas'ın Kangal ilçesinde resmi törenlerin düzenlendiği ilçe meydanına 16 Türk devletinin bayrakları asıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde resmi törenlerin düzenlendiği ilçe meydanına 16 Türk devletinin bayrakları asıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, yaptığı açıklamada, "Bütün kültür unsurları, Türklerin yaklaşık 15 bin yıldır dünya üzerinde olduğunu ve muhteşem bir medeniyet ortaya koyduğunu göstermektedir." dedi.

Türklerin gittikleri hemen her yerde iz bıraktıklarını vurgulayan Apaydın, "Bu sebeple gençlerimizin ve gelecek nesillerimizin Türk devletlerini bilip öğrenmeleri ve ayrıca güzel görüntü oluşturması sebebiyle böyle bir çalışma yaptık. Umarım faydalı olur. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Öztekin