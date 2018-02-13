Ankara'da Hırsızın Kangalı Kucaklayarak Çaldığı Anlar Kamerada
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Ankara'da Hırsızın Kangalı Kucaklayarak Çaldığı Anlar Kamerada

Ankara'da atların olduğu ahıra giren hırsız, bağlı olan saf Sivas Kangalı'nı kucaklayarak çaldı, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Ankara'da atların olduğu ahırın önünde bağlı saf Sivas Kagalı'nı çalan zanlı, güvenlik kamerasına yakalandı.

HIRSIZ AT ÇİFTLİĞİNE GİRDİ

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde bulunan bir at çiftliğinde meydana geldi.

KANGALI KUCAKLAYARAK GÖTÜRDÜ

Elini kolunu sallayarak atların bulunduğu ahırın önüne gelen şahıs, bağlı bulunan Sivas Kangalı cinsi köpeği kucaklayarak, bölgeden ayrıldı.

HIRSIZIN SOĞUKKANLILIĞI ŞAŞIRTTI

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülere yansıyan hırsızın rahat tavırları ise gözlerden kaçmadı.

KANGAL SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Kamera görüntülerinden hırsızın eşkalini tespit eden hayvan sahibi, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

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YORUMLAR (5)

  • ADANALİ:
    Yumurtayı eline alarak inceleyen Civelek''in komşusu İsmail Keser ise, ''Bu Allah''ın bir lütfü. İnanmayanlara güzel bir örnek. Cenab-ı Allah''ın bir olduğunu gösteren bir olay. İnançlı insanlar için Allah''ın bir lütfü diyebiliriz'' dedi. ( Yumurtanin üstünde 1 e benzeyen kabariklik var ) C. Allah varligini yumurtaylami tescillettiriyor. tövbe tövbe lan mal sövecemde cahilligine veriyorum, karida paranin pesinde :)))
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  • HASAN ER:
    ceza verilmiyor,hırsız ve arsız hak ettiği cezaya çarptırılmıyor,parayı çooook seven avukat gelip kurtarıyor
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