Kangal festivalinin ilgi odağı köpekler oldu (2)



İREM DERİCİ'YE YAVRU KANGAL KÖPEĞİ



Sivas'ın Kangal ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Kangal Kültür, Turizm, Enerji ve Madenler Festivali' nedeniyle öğretmenevi önünde düzenlenen konserde, ünlü şarkıcı İrem Derici sahne aldı. Ünlü popçu seslendirdiği şarkılar ile hayranlarını coştururken, izleyenler de cep telefonu ışıkları ile kendisine eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren konseri, 5 bine yakın vatandaş izledi. Konserde Kangal Kaymakamı Sinan Aşçı tarafından ünlü şarkıcıya çicek verildi. Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ise Derici'ye, iki aylık Kangal cinsi dişi ve erkek köpek hediye etti. Bu arada sunucunun Kangal köpeklerinin 'sadık' hayvanlar olduklarını söylemesi üzerine, Derici'de 'Bu devirde sadık bulmak zor' diyerek kendisine verilen yavru köpeği kucaklayıp sarıldı.