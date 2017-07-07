Kangal Festivalinin İlgi Odağı Köpekler Oldu (2)

İREM DERİCİ'YE YAVRU KANGAL KÖPEĞİ



Sivas'ın Kangal İlçesi'nde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Kangal Kültür, Turizm, Enerji ve Madenler Festivali' nedeniyle öğretmenevi önünde düzenlenen konserde, şarkıcı İrem Derici sahneye çıktı.



Derici, seslendirdiği şarkılar ile hayranlarını coştururken, izleyenler de cep telefonu ışıkları ile kendisine eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren konseri, yaklaşık 5 bin kişi izledi.



Konserde Kangal Kaymakamı Sinan Aşçı tarafından İrem Derici'ye çicek verildi. Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ise Derici'ye, iki aylık Kangal cinsi dişi ve erkek köpek hediye etti.



Bu arada sunucunun Kangal köpeklerinin 'sadık' hayvanlar olduklarını söylemesi üzerine, Derici 'Bu devirde sadık bulmak zor' diyerek kendisine verilen yavru köpeği kucaklayıp sarıldı.



