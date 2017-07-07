Kangal Festivali Başladı

14. Uluslararası Kangal Kültür, Turizm, Enerji ve Madenler Festivali, yürüyüşle başladı.



Şehit Enes Koçak Parkı'nda toplanan vatandaşlar, kortej eşliğinde festival alanına kadar yürüdü.



Mehteranlar eşliğinde yapılan yürüyüşe, Kangal cinsi köpekler de katıldı.



9 Temmuz'da sona erecek festivalde, cirit ve trap gösterisi ile balıklı kaplıca sempozyumu düzenlenecek.



Kangal köpeği ve koyununun tanıtımının da yapılacağı festivalde, ses sanatçıları konser verecek.