Kangal'daki Festivalin İlgi Odağı 'Sezar' Oldu

SİVAS'ın Kangal İlçesi'nde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Kangal Kültür, Turizm, Enerji ve Madenler Festivali'ne tanıtım için getirilen ve sahibinin 100 bin lira değer biçtiği 'Sezar' adlı kangal köpeği, festivalin ilgi odağı oldu



Sivas başta olmak üzerine Türkiye'nin birçok bölgesinden 130 Kangal köpeği sahipleri tarafından bu sene 14'üncüsü düzenlenen 'Kangal Kültür, Turizm, Enerji ve Madenler Festivali'ne katılmak üzere Sivas'ın Kangal İlçesi'ne getirildi. Festivale Havuz köyünden getirilen ve 100 bin lira fiyat biçilen 2.5 yaşındaki 'Sezar' isimli erkek köpek hem fiyatıyla hem de iri yapısıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yerden omuz yüksekliği 95 santim olan ve 2 ayağı üzerinde ayağa kaldırıldığında boyu 2 metre 20 santime ulaşan 'Sezar'la fotoğraf çektirmek isteyenle sıraya girdi.



'80 BİN TL VEREN OLDU SATMADIK'



Kangal'da esnaflık yapan Sezar'ın sahibi ve aynı zamanda yetiştiricisi Bekir Çoban, "Uzun zamandır ilçemizde festival yapılmıyordu. Bu sene 14'üncüsü düzenleniyor. Biz de festivalimizin daha güzel bir havada geçmesi için köpeğimizi getirdik. Burada köpeğimizi sergiliyoruz. Kangal köpeğinin ilk özelliği sahibine sadık olmasıdır ve bir sürü köpeğidir. Sürünün etrafında dolaşarak sürüyü toparlar. En önemli özelliği ise kurt ile boğuşabilmesidir. Dünyada kurt ile boğuşabilen nadir hayvanlardan biri Kangal köpeğidir. Şimdiye kadar 4 kurtla boğuştu ve boğdu. Fiyatını 100 bin lira olarak belirledik. Daha önce 80 bin lira veren oldu ama vermedik" dedi.



- Sivas