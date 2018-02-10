Kangal'da Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Sivas'ın Kangal ilçesinde belediye, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için bin 71 Türk bayrağı dağıttı.

Kangal Belediyesi öncülüğünde Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için ilçe meydanında kurban kesilerek operasyona katılan askerler için dua edildi.

Daha sonra vatandaşlara bin 71 adet Türk bayrağı dağıtıldı.

Kahraman Türk askerinin ilçe olarak her zaman yanında olduklarını belirten Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk şunları söylledi:

"Afrin'de kahramanca mücadele eden, Türk Silahlı Kuvvetleri için Mevlit okuduk. Merkez camimizde 2 kurban kestik. Allah rızası için dökülen kan kurban kanı olsun. Bizim insanımızın kanın olmasın diye bu o kapsamda yine etkinin başka bir alanında da 1071 tanede bayrak dağıtacağız. 1071 bayrağın sebebi de Alparslan Malazgirt'in kapısını 1071 de açmıştır. Bizde vatanımızı, bayrağımızı, ülkemizi korumak amaçlı tedbirler alıyoruz.

Cenabı Allah orada ki askerlerimize güç kuvvet versin, acı göstermesin. Bizde buradan gerek verdiğimiz hizmet, gerek dualarımızla onlarının yanında olduğumuzu belirtmek adına çalışmalar yapıyoruz. Ben orada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı olup gazi olanlara acil şifalar diliyorum."