Kangal'da Yıl Sonu Sergisi

Sivas'ın Kangal İlçesi'nde Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi düzenlendi.

Sivas'ın Kangal İlçesi'nde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan 60 farklı kursta bin 119 kişi eğitim gördü. Kursiyerlerin eğitim süresi boyunca elde ettikleri ürünler, düzenlenen yıl sonu sergisi ile görücüye çıktı. Sergi açılışını İlçe Kaymakamı Mehmet Bak yaptı. Sergiyi gezen Bak, yetkilerden kurslar ve ürünler hakkında bilgi aldı. Bak, kursiyerleri tebrik etti. - SİVAS