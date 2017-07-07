Kangal'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yasin Öztürk (41) yönetimindeki 58 TK 2770 plakalı otomobil, Çetinkaya köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Rümeysa (29), Nisanur (5) ve Taha Öztürk (9) yaralandı.



Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Rümeysa Öztürk, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.