Kangal'da Okul Güvenliği Toplantısı
Sivas’ın Kangal ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı.
Eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi öncesi Kaymakam Mehmet Bek idaresinde okul güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Can Sercan Altay, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aker, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Alkan, okul müdürleri, muhtarlar ve okul aile birliği başkanları katıldı.
Kaymakam Bek, toplantıda okulların kamera, gibi konular anlatılarak yapılması gerekenleri söyledi. - SİVAS