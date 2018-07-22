Kangal'da Karın Ağrısı ve İshal Şikayetiyle Hastaneye Başvurular

Sivas'ın Kangal ilçesinde, son 3 günde yaklaşık 100 kişi karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, ilçede ishal, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşayan yaklaşık 100 kişi, Kangal Devlet Hastanesine müracaat etti. Bu kişilerden tedavileri tamamlananlar taburcu edildi.

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada şikayetlerin şebeke suyundan kaynaklandığına yönelik iddialara da yanıt verdi.

İlçede içme suyu analizlerinin ve gerekli klorlama çalışmalarının belirlenen periyotlarda yapıldığını ifade eden Öztürk, içme suyunda herhangi bir sıkıntı olmadığını vurguladı.

Öztürk, "İçme suyuyla ilgili şunu da tüm insanlarımızın bilmesinde fayda var; içme suyuyla ilgili analizleri İl Sağlık Müdürlüğü her dönem belli periyotlarda alır varsa eksikler bizlere bildirir bizler de onların belirttiği eksikliği gidermek için çalışmalar yaparız. Ama şimdiye kadar böyle bir sıkıntımız olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye olarak bu konuda çok hassas davrandıklarını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Ankara Hıfzıssıhha, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve onunla da yetinmedik Kayseri Su İşleri Bölge Müdürlüğüne götürdüğümüz su tahlilleri sonucu elimize geçti. Böyle bir sıkıntı söz konusu değil. İlçemize gerek özel sektör, gerek kamu ve gerekse belediye yatırımları son dönemlerde hiç olmadığı kadar yapılıyor. Yaklaşık 500 milyon liralık bir yatırım. Kanalizasyonun yeniden yapılması, içme suyunun yeni hatlarla takviye edilmesi yeni bir kaynak getirilmesi. Terfi, ishale hatları, doğalgaz çalışmaları, yeni hükumet binası, yeni jandarma binası, diğer taraftan bunlarla birlikte sosyal alanların genişletilmesi. Hayatın her alanında ilçemiz de çok güzel gelişmeler oluyor, bizlerin bunlara bakması lazım."

Kangal ilçesinin bir marka olduğunu ve 11 bin nüfusunun bulunduğunu belirten Öztürk, yaz döneminde ise 40 bin civarında vatandaşa hizmet verdiklerine işaret etti.

Öztürk, ilçede hizmetlerde hiçbir aksamanın söz konusu olmadığını da belirterek, vatandaşlardan yanlış bilgilere itibar etmemelerini istedi.