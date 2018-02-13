Kangal'da İşçilerden "Ücretsiz İzin" Protestosu

Sivas'ın Kangal ilçesindeki bir altın işletmesinde ücretsiz izin verildiğini iddia eden işçiler durumu protesto etti.

Kangal ilçe merkezinde toplanan yaklaşık 200 işçi hazırladıkları dövizlerle duruma tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Cevher İşçileri Şubesi Başkanı Zekeriya Gültekin, şletmenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun çeşitli sivil toplum örgütlerinin şikayeti üzerine mahkemece iptal edildiğini ileri sürerek,"Bu kararın ortaya çıkmasından sonra işveren de kendi tedbirlerini almak adına bazı arkadaşlarımıza ücretsiz izin uygulaması başlattı ama karar işçilere tebliğ edildiğinde ve işletme mühürlendiğinde tüm işçiler işsiz kalacak. 150 asıl çalışan 350 de taşeron çalışan var. Taşeronların hepsi ücretsiz izin uygulamasına tabi tutuldu. Asıl çalışanlardan da 140 kişi ücretsiz izne ayrıldı. Şu anda işletmede üretim yok ama işletmenin zorunlu çalışması gereken alanlar çalışıyor ama karar tebliğ edildiğinde tüm birimler durdurulmak zorunda kalacak." dedi.

Altın madeninde 3 yıldır elektrikçi olarak çalışan işçilerden Sami Ecevit de geçen hafta süresiz izine ayrıldıklarının kendilerine tebliği edildiğini dile getirerek,"Mahkeme kararı yok, haber bekliyoruz henüz. İşçiler şu anda belirsizliğin içinde. Ana firmada çalışan yaklaşık 140 kişi, taşerondan da hiç kimse maaş alamayacak. Çoğu işçinin de borcu var. Oraya güvenerek kredi çeken, ev alan oldu. İşçilerin yüzde 90'ından fazlası mağdur. Bu kadar işçinin mağdur olmamasını ve devlet büyüklerimizin bize sahip çıkmasını istiyoruz."diye konuştu. - SİVAS