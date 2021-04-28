Kangal'da ihtiyaç sahiplerine 500 gıda kolisi dağıtılacak
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Kangal'da ihtiyaç sahiplerine 500 gıda kolisi dağıtılacak

Kangal'da ihtiyaç sahiplerine 500 gıda kolisi dağıtılacak
Anadolu Ajansı / Ahmet Öztekin - Haberler | Güncel

Sivas'ın Kangal ilçesinde faaliyet gösteren bir madencilik firması, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 500 ramazan kolisini Kangal Belediyesi sosyal marketine teslim etti.

Sivas'ın Kangal ilçesinde faaliyet gösteren bir madencilik firması, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 500 ramazan kolisini Kangal Belediyesi sosyal marketine teslim etti.

Kangal Esnaf ve Sanatkarlar Odası aracılığıyla teslim edilen gıda kolileri, kaymakamlık ve belediyenin tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Aksu Madencilik Müdürü Abdülkadir Albayrak, yaptığı açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılamak bizleri mutlu etmektedir. Firma olarak tek dileğimiz bir an önce bu zorlu salgın günlerini geride bırakmak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Öztekin

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