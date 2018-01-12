Kangal'da Çocuk İstismarı Anlatıldı

Sivas'ın Kangal ilçesinde düzenlenen seminerde öğrencilere ve velilere çocuk istismarı katıldı.

Kangal Öğretmen Evi'nde Toplum Sağlığı Merkezi ebeleri tarafından düzenlenen seminerde Çocuk İzlem Merkezi'nde görevli Psikolog Nurdan Yiğit tarafından çocuk istismarı konusunda katılımcılara bilgiler verildi. Dikkat edilmesi ve yapılması gerekenleri anlatan Yiğit çocukları ve aileleri uyardı. Öğrenci ve velilerin katıldığı programda Yiğit katılımcıların sorularını da cevapladı. - SİVAS