Kangal'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
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Kangal'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

08.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:12
Kangal'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Kangal ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kangal ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kangal Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas-Malatya kara yolunda durdurdukları araçlarda bulunan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ekipler, araçlarda bulunan kadınlara çiçek ve çikolata ikramında bulundu.

Kangal Belediye Başkanı Kürşad Apaydın da ilçedeki kurumları ziyaret ederek, burada çalışan kadınların günlerini tebrik etti.

Apaydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurumların kadın çalışanlarına çiçek verdi.

Kadına yönelik her türlü şiddete tepki gösteren Apaydın, "Geleceğimizi, bugünümüzü, yarınlarımızı inşa eden, insanlığın hamurunu şefkat ve merhametle yoğuran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." dedi.

Kangal Kaymakamı Erinç Demir de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir, mesajında, toplumsal yapının ve aile bütünlüğünün sağlanmasında, başarılı ve mutlu nesillerin yetiştirilmesinde şüphesiz ki en önemli payın kadınlara ait olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın toplumda hak ettikleri konuma yükselmeleri, geleceğe güvenle bakmaları, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerin başarısında anahtar bir rol oynamaktadır. Günümüzde her alanda başarılarıyla kendisinden söz ettiren kadınlarımız geleceğe ilişkin en büyük güvencemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle hayatımızın her anını daha özel kılarak güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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