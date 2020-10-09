Kangal Belediyesinden Azerbaycan'a manevi destek
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Kangal Belediyesinden Azerbaycan'a manevi destek

09.10.2020 13:17 | Son Güncelleme: 09.10.2020 13:20
Kangal Belediyesinden Azerbaycan'a manevi destek

Sivas'ın Kangal ilçesinde belediye binasına Azerbaycan ve Türk bayrakları asıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde belediye binasına Azerbaycan ve Türk bayrakları asıldı.

Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, yazılı açıklamasında, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a manevi destek amacıyla iki ülkenin bayrağını belediye binasına astıklarını belirtti.

Ermenistan ordusunun saldırıları karşısında dost ve kardeş Azerbaycan halkına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek için kardeş ülkenin bayrağını belediye binasına astıklarını vurgulayan Apaydın, "Bizler tek millet, iki devletiz. Ermenistan ordusunun özellikle sivillere yaptığı saldırıyı kınıyorum. Her koşulda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını her platformda koşulsuz desteklediğimizi ve sonuna kadar savunacağımızı belirtiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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