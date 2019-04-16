Kangal Belediyesi'nde T.c Geri Geldi

Sivas'ın Kangal İlçesi Belediye Başkanlığı binasının tabelasına T.C yazısı eklendi.

Sivas'ın Kangal İlçesinde 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) aday olup Kangal Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Kürşat Araydın, Belediye binasının tabelasında değişikliğe gitti. Tabelaya Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltılmış şekli olan T.C harflerini ekleten Apaydın, ayrıca bina girişine üzerinde Atatürk'ün "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" sözünün yazılı olduğu ikinci bir tabela astırttı. - SİVAS

Kaynak: İHA