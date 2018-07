Kangal Belediye Başkanı Öztürk'ten İddialara Yanıt

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, ilçedeki içme suyuyla ilgili iddialara yanıt vererek,"İçme suyu ile ilgili analizleri il sağlık müdürlüğü her dönem belli periyotlarda alır varsa eksikler bizlere bildirir bizlerde onların belirttiği eksikliği gidermek için çalışmalar yaparız. Ama şimdiye kadar böyle bir sıkıntımız olmadı hatta bu konu da daha da hassasız." dedi.

Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bazı isimlerin ilçeye yönelik yaptığı eleştirilere cevap verdi. Son günler de ilçe üzerinde yapılmaya çalışan bir takım algı operasyonu olduğuna dikkat çeken,Öztürk,"İlçenin sahipsiz olduğu yönün de ilçenin içme suyuyla ilgili problem yaşadığı yönün de bunlar basın da bir takım kirli bilgiler oluştuğunu gözlemledik. Buda bizleri üzdü. Hakikaten doğru olmayan hiçbir elinde belgesi bilgisi olmayan insanların yaptığı açıklamalar ilçemizi de bizi de ziyadesiyle üzdü. Yani marka ilçe diyoruz bu yönde iddialı işler yapılıyor yapılmaya devam ediliyor. Ama bu duyduğumuz başından gördüğümüz bazı şeyler de bizi üzdü. İlçemiz de vekaleten görevler yürütüldüğü yönün de, insanların işinin aksadığı yönün de söylenen bir takım yalan yanlış haberler ilçemizin halkının biz hizmetindeyiz kurumlarımız, her kurumumuz vatandaşlarımızın ne işi varsa en kaliteli şekilde bunları yapıyor yapmaya da devam edecek. Tabi ki devletin işleyişin de tayin, terfi, atama olur. Buralarda ki eksiklikte vekaleten de olur asaleten de olur ama bunu farklı yerlere çekmemek lazım. Söylendiği gibi vekaleten yürütülen işler yönün de bir çalışma olmadığı gibi olan çalışmada da arkadaşlarımız görevlerini hakkıyla yerine getiriyor. Biz bunlara tanıklık ediyoruz, şahitlik ediyoruz çünkü her gün sahadayız. Akşamları, sabahları, geceleri sahadayız. İnsanlarımızla hem halis bu yönde ilçemiz de bir sıkıntı yok bunu belirtmek isterim" dedi.

İlçenin içme suyu analizlerinin ve gerekli klorlama çalışmalarının belirlenen periyotlarda yapıldığına dikkat çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"İçme suyu ile ilgili şunu da tüm insanlarımızın bilmesinde fayda var. Şöyle de bir çalışma yaptık Ankara Hıfzıssıhha ya atom enerjisine onunla da yetinmedik Kayseri Su İşleri Bölge Müdürlüğüne götürdüğümüz su tahlilleri şimdi de elimize geçti. Böyle bir sıkıntı falan söz konusu değil. Şunlara bakılması lazım ilçemiz de gerek özel sektör gerek kamu gerek belediye yatırımları son dönemlerde hiç olmadığı kadar yatırım yapılıyor. Yani yaklaşık 500 milyon liralık bir yatırım. Kanalizasyonun yeniden yapılanması, içme suyunun yeni hatlarla takviye edilmesi yeni bir kaynak getirilmesi. Terfi ishale hatları, doğal gaz çalışmaları, yeni hükumet binası, yeni jandarma binası diğer taraftan bunlarla birlikte sosyal alanların genişletilmesi yani hayatın her alanında ilçemiz de çok güzel gelişmeler oluyor bizlerin bunlara bakması lazım. Yani Kangal'ı seven Kangal'ın halkını seven insanların konuşmalarına dikkat etmesi gerektiği yönün de bizim düşüncelerimiz var. Marka ilçe denilince şunu söylemeden geçemeyiz biz enerjide olsun, madenler de olsun, Kangal koyunumuz da, Kangal köpeğimiz de, balıklı kaplıcamız da böyle değerlerimiz var. İlçemiz de merkezde 11 bin olan nüfusa yaz dönemlerinde ise 40 bin civarında hemşehrimize de hizmet veriyoruz. Hizmette hiçbir akşama falan yok söylenenler kesinlikle yanlış bilgilerdir. Mesnetsiz söylemdir bunlar biz bunları doğru bulmuyoruz. İlçemiz yaşanılır, kaliteli, huzurlu bir ilçe daha da geliştirmek adına gayret ediyoruz." diye konuştu. - SİVAS