Kangal Belediye Başkanı Apaydın Mazbatasını Aldı

Sivas'ın Kangal ilçesinde belediye başkanı seçilen Kürşat Apaydın, mazbatasını aldı.

Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkanı seçilen Apaydın, İlçe Seçim Müdürlüğünden mazbatasını aldı. Belediye binasına geçen Apaydın, eski belediye başkanı Mehmet Öztürk'ten görevi devraldı.

Görevinin hayırlı olmasını dileyen Apaydın, "Kangal'ımız için hayırlı olsun. Daha güzel bir Kangal inşa edeceğiz." dedi.

Programa, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Uğur Bulut ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA