Kangal Araç ve Hurda Malzeme Satış İhaleleri
Kangal Araç ve Hurda Malzeme Satış İhaleleriKangal Birlik Hizmet araçlarından 2009 Model Ford Connect 1. 8 K210S aracın Satılması işi24. 12. 2021 - 15. 00Kangal Birlik Hizmet araçlarından 2012 Model Ford Ranger aracın Satılması işi ihale edilecektir.
Kangal Araç ve Hurda Malzeme Satış İhaleleriKangal Birlik Hizmet araçlarından 2009 Model Ford Connect 1. 8 K210S aracın Satılması işi24. 12. 2021 - 15. 00Kangal Birlik Hizmet araçlarından 2012 Model Ford Ranger aracın Satılması işi ihale edilecektir. 24. 12. 2021 - 14. 00Kangal Araştırma Merkezindeki Hurdaların Satılması işi ihale edilecektir. 24. 12. 2021 - 16. 00
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