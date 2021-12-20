Kangal Araç ve Hurda Malzeme Satış İhaleleri - Haberler
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Kangal Araç ve Hurda Malzeme Satış İhaleleri

Kangal Araç ve Hurda Malzeme Satış İhaleleri
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Kangal Araç ve Hurda Malzeme Satış İhaleleriKangal Birlik Hizmet araçlarından 2009 Model Ford Connect 1. 8 K210S aracın Satılması işi24. 12. 2021 - 15. 00Kangal Birlik Hizmet araçlarından 2012 Model Ford Ranger aracın Satılması işi ihale edilecektir.

Kangal Araç ve Hurda Malzeme Satış İhaleleriKangal Birlik Hizmet araçlarından 2009 Model Ford Connect 1. 8 K210S aracın Satılması işi24. 12. 2021 - 15. 00Kangal Birlik Hizmet araçlarından 2012 Model Ford Ranger aracın Satılması işi ihale edilecektir. 24. 12. 2021 - 14. 00Kangal Araştırma Merkezindeki Hurdaların Satılması işi ihale edilecektir. 24. 12. 2021 - 16. 00

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