Kangal Alperen Ocakları, vatandaşlara hoşaf ve tahıllı ekmek dağıttı
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Kangal Alperen Ocakları, vatandaşlara hoşaf ve tahıllı ekmek dağıttı

19.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:24
Kangal Alperen Ocakları, vatandaşlara hoşaf ve tahıllı ekmek dağıttı

Kangal Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okuttu.

Kangal Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okuttu.

Merkez ilçe camisindeki cuma namazında okutulan mevlidin ardından stant açan Alperen Ocakları, camiden çıkan ilçe sakinlerine yaklaşık 500 kişilik hoşaf ve tahıllı ekmek dağıttı.

Alperen Ocakları İlçe Başkanı Sami Ecevit, "Çanakkale'de şehit düşen askerlerimizi dua ile andık. İnsanlarımızın, şehitlerimizin cephede bir gününü hoşaf ve ekmekle nasıl idame ettirdiklerini hissetmelerini istedik. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Daha sonrasında ilçe mezarlığındaki şehitlikte dua okuyan Ecevit ve beraberindekiler, şehit ailelerini de ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Öztekin

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