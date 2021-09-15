Kangal Akkaraman koyunu üretim merkezinde koç katım etkinliği düzenlendi - Haberler
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Kangal Akkaraman koyunu üretim merkezinde koç katım etkinliği düzenlendi

AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
Kangal Akkaraman koyunu üretim merkezinde koç katım etkinliği düzenlendi

İç Anadolu Bölgesi'nde Kangal Akkaraman koyunu ırkının en önemli merkezlerinden Sivas'ın Ulaş ilçesinde koç katımı etkinliği gerçekleştirildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde Kangal Akkaraman koyunu ırkının en önemli merkezlerinden Sivas'ın Ulaş ilçesinde koç katımı etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı 20 bin hayvan kapasitesiyle bölgenin en büyük Kangal Akkaraman koyun üreticisi konumundaki Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yapıldı. Kuruma ait Karaçayır ağılında gerçekleştirilen etkinlik öncesi, dua edildi, koçlar koyunlara katıldı.

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin en büyük Kangal Akkaraman koyunu üreticisi olduklarını, küçükbaş hayvancılığın gelişmesinde lokomotif görev üstlendiklerini söyledi.

Keskin, şunları kaydetti:

"Bu yıl işletmemizde Kangal Akkaraman 8 bin baş anaya 320 baş koç kattık, yaklaşık 10 bin baş kuzu hedefliyoruz. Ulaş Tarım İşletmemiz hayvancılık açısından bu bölgede çok büyük bir öneme sahiptir. Bu bölgenin koç ihtiyacının yüzde 30'unu biz karşılıyoruz. Coğrafyamız hayvancılığa müsait. Önümüzdeki yıllarda kapasitemizi daha da geliştirerek işletmemizi adeta koç istasyonu yapacağız. İşletmemizde damızlık koç satışları devam etmektedir."

Kangal Akkaraman koyunu üretim merkezinde koç katım etkinliği düzenlendi

Kangal Akkaraman koyunu üretim merkezinde koç katım etkinliği düzenlendi

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kangal Akkaraman koyunu üretim merkezinde koç katım etkinliği düzenlendi - Haberler
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