Kanepenin içinde ağır yaralı bulunan kadın hastanede öldü
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Kanepenin içinde ağır yaralı bulunan kadın hastanede öldü

Mardin'de bir evde kanepenin içinde ağır yaralı bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

16.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:10
Kanepenin içinde ağır yaralı bulunan kadın hastanede öldü

'de bir evde kanepenin içinde ağır yaralı bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi Mahallesi'ndeki apartman dairesinde kavga seslerinin duyulması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.


Eve kapısını kırarak giren polis ekipleri, darbedilen Ş.Ç'yi kanepenin içinde ağır yaralı buldu.


112 Acil Servis ekibince özel hastaneye kaldırılan Ş.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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