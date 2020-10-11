Kanepeden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Kanepeden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

11.10.2020 18:01 | Son Güncelleme: 11.10.2020 18:05
Kanepeden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Samsun'da kanepeden düşerek yaralanan yaşlı kadın ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da kanepeden düşerek yaralanan yaşlı kadın ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 91 yaşındaki Zeynep Demircioğlu yattığı kanepeden düşerek yaralandı. Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Demircioğlu, ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşlı kadın Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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