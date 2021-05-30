Kanepeden düşen çocuk hayatını kaybetti
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Kanepeden düşen çocuk hayatını kaybetti

Kanepeden düşen çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde kanepeden düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kanepeden düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde kanepelerin üzerinde oynayan Erdem İkilik, dengesini kaybedip yere düştü. Yaralanan çocuk ailesi tarafında hastaneye kaldırıldı. Kulağından kan geldiği belirtilen kız çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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