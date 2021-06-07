Kanepe hurdasını almak içi ormanı yakıyordu, 155 bin TL para cezasına çarptılırdı
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Kanepe hurdasını almak içi ormanı yakıyordu, 155 bin TL para cezasına çarptılırdı

Kanepe hurdasını almak içi ormanı yakıyordu, 155 bin TL para cezasına çarptılırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'nin Keşan ilçesinde, içindeki hurda demiri almak için ateşe verdiği kanepenin alevleri romana sıçrayan ve yaklaşık 4 hektar alanın kül olmasına sebep olan şahıs, 155 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, içindeki hurda demiri almak için ateşe verdiği kanepenin alevleri romana sıçrayan ve yaklaşık 4 hektar alanın kül olmasına sebep olan şahıs, 155 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında kullanmadığı kanepesinin demirlerini hurda olarak almak isteyen A.Ö., Keşan'a bağlı Seydiköy'de evine yakın ormanlık alanda mobilyasını yakmak istedi. Ancak yanan kanepeden sıçrayan kıvılcımlar, bölgede rüzgarın da etkisiyle yayılarak orman yangınına sebep oldu. İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda araç sevk edildi ve yangın 4 saatlik müdahalenin ardından güçlükle söndürüldü. Bu sırada alevler yaklaşık 4 hektarlık alanı yutarak küle çevirdi.

Olayla ilgili soruşturma yürüten jandarma ekipleri, yangınla ilgisi olduğu düşünülen A.Ö. isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında açılan dava devam eden A.Ö.'nün Keşan Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki tutuksuz yargılanması tamamlandı. 121 bini ağaçlandırma bedeli, 34 bini ise söndürme gideri olmak üzere A.Ö., toplamda 155 bin lira tazminat cezasına çarptırıldı.

(Emre Akarca/ İHA)

Kanepe hurdasını almak içi ormanı yakıyordu, 155 bin TL para cezasına çarptılırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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