Kanepe Almak İçin En İyi Zaman Hangisidir?

Evin ortak yaşam alanının yıldızı kanepe, diğer ürünlerden çok daha fazla önem taşıyan bir parça. Bu sebeple kanepe almak da seçimi en zor kararlardan biri.

Kanepe seçerken nelere dikkat edilmeli?





Satın alınacak kanepenin evin genel atmosferine, en azından oturma odasındaki dekorasyon stiline uygun olması beklenir. Ayrıca kanepe, herkesin rahat edebileceği bir forma sahip olmalıdır. Odanın renk paletine uyum göstermelidir. Ekstra ihtiyaçlar için çözüm üretebilmelidir, örneğin yatılı misafirin çok geldiği bir evde yatak olabilen bir kanepe seçilmelidir. Çocuklu evlerde kılıfların yıkanabilir olması ya da en azından kumaşın kolaylıkla silinebilmesi önemlidir.

Kanepe satın almak için en doğru zaman





Kanepe alırken en önemli kriterlerden biri de fiyattır. Tüm özellikleri sağlasa bile bazen ürünü almak fiyatından dolayı mümkün olmayabilir. Bu durumda kanepe almak için ideal zamanı beklemek akıllıca olabilir.

Giyim, ev eşyası gibi ürünlerde olduğu gibi mobilya sektöründe de sezon içi ve sezon dışı kavramı mevcuttur. Mobilya firmaları genel olarak yeni koleksiyonlarını kış sonunda ve yaz sonunda sergilemeye başlarlar. Dolayısıyla Şubat veya Ağustos aylarının sonunda eski serilerden kalan ürünleri ellerinden çıkarmak isterler. Bu da ürün yenilemeden önceki zaman diliminde bolca indirim yapacakları anlamına gelir. Özellikle klasik çizgide tercih yapıyorsanız bu eski seriler içinden de çok beğeneceğiniz parçalar bulabilirsiniz.

Sezon içi dönemlerde, yeni çıkan koleksiyonları takip ederek kriterlerinize en uygun ürünleri belirleyebilirsiniz. Seçeneklerinizi birkaç modele indirdiğiniz zaman kanepeleri yerinde görme vakti gelmiş demektir. Geniş bir zaman zarfında bol bol gezerek, acele etmeden seçiminizi yapıp indirim dönemini bekleyerek tam istediğiniz ürünü kafanızdaki bütçeye uydurmanın keyfini sürebilirsiniz.

Özel günler için özel fırsatlar





Kanepe almak bir diğer alternatif de özel gün indirimlerini takip etmektir. Anneler Günü, Babalar Günü, yeni yıl öncesi, bayram ve kutlama arefeleri de uygun fiyatlı alışveriş için ideal zamanlar arasındadır. Bu dönemlerde bolca yapılan kampanyaları ve indirimleri takip edebilirsiniz. Bunun yanı sıra ellerindeki malı nakde çevirmek isteyen kimi iş yerleri uzun tatiller öncesinde de belli oranlarda indirime gitme yolunu seçebilirler. Bu seçenek de aklınızda olursa kanepe almak için en doğru fırsatı bulabilirsiniz. Böyle fırsatları kaçırmamak için beğendiğiniz markaları internet ve sosyal medya üzerinden de takip etmeyi deneyebilirsiniz.

Teşhir ürünlerini değerlendirin





Tüm bunların yanında girdiğiniz herhangi bir mobilyacıda da indirim ihtimalini sormayı ihmal etmeyin. Teşhir ürünlerine bir göz atarak size uygun bir ürün olup olmadığına bakınmak da ideal kanepeyi bulmanıza yardımcı olabilir. Son anda iptal edilen bir siparişi kendiniz için fırsata çevirmek de sıkı takip gerektirse de ihtimaller dahilinde sayılabilir.



