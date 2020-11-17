Kandırıp aracın vekaletini alıp sattılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kandırıp aracın vekaletini alıp sattılar

17.11.2020 19:25 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:29
Kandırıp aracın vekaletini alıp sattılar

Samsun'da bir kişi araç satın alma bahanesi ile 65 yaş üstü olup pandemiden dolayı dışarı çıkmasının yasak olduğunu söyleyip vekalet isteyen şahıs tarafından dolandırıldı.

Samsun'da bir kişi araç satın alma bahanesi ile 65 yaş üstü olup pandemiden dolayı dışarı çıkmasının yasak olduğunu söyleyip vekalet isteyen şahıs tarafından dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T.(48) 05 AAJ 749 plakalı 2009 model Renault Sembol marka aracını satılığa çıkardı. Dolandırıcı A.Ö.(52) telefonla ulaştığı M.T.'ye 65 yaş üstü olduğunu, pandemiden dolayı sokağa çıkamadığını, kendisine vekaletname verip masrafları da karşılayacağını söyleyip kandırıp Havza ilçesinde davet etti. Vekalet ve araçla Havza ilçesine giden M.T. ile buluşan ve akrabası olduğunu söyleyen kimliği belirsiz bir kişi aracı bakma bahanesiyle alıp kaçtı. M.T. yaptığı araştırmada aracının vekaletname kullanılarak galeriye 40 bin liraya satıldığını tespit edince dolandırıldığını belirterek polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Alzheimer hastası yaşlı kadına sahte rapor düzenletip,1 milyon 650 bin liralık evini sattılar
Alzheimer hastası yaşlı kadına sahte rapor düzenletip,1 milyon 650 bin liralık evini sattılar
Yol kontrolünde durdurulan aracın sürücüsünün üzerinden eroin çıktı
Yol kontrolünde durdurulan aracın sürücüsünün üzerinden eroin çıktı
Evlenme vaadiyle kandırılan yaşlı adamın 3 koyununu ve 7 bin lira parasını alıp dolandırdılar
Evlenme vaadiyle kandırılan yaşlı adamın 3 koyununu ve 7 bin lira parasını alıp dolandırdılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Mert Fırat İrem Derici Aras Bulut İynemli
Spor Arda Turan Erol Bulut Şenol Güneş Deniz Türüç Mustafa Cengiz
Daha Fazla Bursa Bakan Şehit İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kandırıp aracın vekaletini alıp sattılar - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 19:30:45. #1.15#
title