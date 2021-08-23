Kandıra Sünnetçioğlu Mahallesi'nde 1,5 kilometre uzunlukta yol asfaltlandı
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Kandıra Sünnetçioğlu Mahallesi'nde 1,5 kilometre uzunlukta yol asfaltlandı

Kandıra Sünnetçioğlu Mahallesi'nde 1,5 kilometre uzunlukta yol asfaltlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra İlçesi Pelitpınarı Mahallesi'nden Sünnetçioğlu Mahallesi'ne oradan da Kandıra-İzmit yoluna bağlantının sağlandığı 1,5 kilometre uzunluktaki yolda asfalt serimi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından köy yollarında, kırsal mahallelerde üstyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bölge halkının büyük memnuniyetini kazanan çalışmalar kapsamında Kandıra ilçesi Pelitpınarı Mahallesi'nden Sünnetçioğlu Mahallesi'ne oradan da Kandıra-İzmit yoluna bağlantının sağlandığı 1,5 kilometre uzunluktaki yolda binder asfalt serimi yapıldı.

KANDIRA SÜNNETÇİOĞLU MAHALLESİ

Büyükşehir Belediyesi yağışların olmadığı yaz aylarında Kocaeli genelinde cadde ve bulvarların yanı sıra kırsal mahallelerde de üstyapı çalışmaları kapsamında asfaltlama yapımına devam ediyor. Bu doğrultuda Kandıra İlçesi Sünnetçioğlu Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bin 100 ton asfalt, 4 bin ton da plent miks temel serimi yapıldı.

BAŞKAN TALİMAT VERDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği köy ziyaretinde, vatandaşlar ve muhtar tarafından yollarının asfaltlanması talebi yapıldı. Başkan Büyükakın'ın talimatı ile Pelitpınarı Mahallesi'nden Sünnetçioğlu Mahallesi'ne oradan da Kandıra-İzmit yoluna bağlantının sağlandığı 1,5 kilometre uzunluktaki yolda asfaltlama çalışmalarına başlandı. Kısa süre içerisinde asfaltlama çalışması tamamlanarak, yol vatandaşın hizmetine sunuldu

Kaynak: Bültenler

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Kandıra Sünnetçioğlu Mahallesi'nde 1,5 kilometre uzunlukta yol asfaltlandı - Haberler
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