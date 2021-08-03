Kandıra şehir stresinden sıkılanlara "nefes" oluyor
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Kandıra şehir stresinden sıkılanlara "nefes" oluyor

Kandıra şehir stresinden sıkılanlara 'nefes' oluyor
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Karadeniz'in önemli tatil destinasyonları arasında yer alan Kocaeli'nin Kandıra ilçesi, şehir stresinden kurtulmak isteyenlerin uğrak adresi oluyor.

Karadeniz'in önemli tatil destinasyonları arasında yer alan Kocaeli'nin Kandıra ilçesi, şehir stresinden kurtulmak isteyenlerin uğrak adresi oluyor.

Mavi bayraklı plajları, bakir koylarıyla her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan, Kocaeli'nin "Karadeniz'e açılan kapısı" konumundaki ilçe 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de yoğun ilgi gördü.

Bayram süresince otel ve pansiyonların yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdiği Kandıra, yaklaşık 800 bin kişiyi ağırladı.

İlçede yaşanan turist hareketliliği esnafın ve turizmcilerin yüzünü güldürüyor.

Turizmciler normalleşmeyle sezona hızlı başladı

Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinin ardından sezona hızlı başladıklarını söyledi.

Bu hareketliliğin Kurban Bayramı tatiline de yansıdığını aktaran Güneş, 9 gün boyunca otel ve pansiyonların tam kapasiteyle hizmet verdiğini anlattı.

Bu durumu memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Güneş, geçen yıl bayram döneminde 900 bin ziyaretçi ağırladıklarını, bu yıl bir milyon kişi beklediklerini ancak ziyaretçi sayısının yaklaşık 800 bin olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Hava şartları nedeniyle tatilin ikinci gününden itibaren denize girmenin yasaklanmasının, sadece Kerpe ve Kovanağzı plajlarından denize girilmesine izin verilmesinin günübirlik ziyaretçi sayısına kısmen yansıdığını belirten Güneş, rezervasyonların önceden yapılması sebebiyle konaklamalı ziyaretçi rakamında değişiklik olmadığını ifade etti.

Turistleri cezbeden alternatif koy ve plajlar var

Güneş, ilçede mavi bayraklı 6 plaj bulunduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Miço koyunda kadınlara özel plajımız var. Kovanağzı, Kerpe, Uzunkum, Babalı, Cebeci, Kefken, Kapri gibi birbirine beşer dakika mesafede çok alternatifli koy ve plajlarımız bulunuyor. İstanbul'a yakın, sınırda Sardala koyu var. Sarısu, Seyrek, Bağırganlı plajlarımız var. Plaj alternatifimiz çok fazla. Denizimiz, kumlarımız çok temiz, tuz oranı düşük, su sıcaklığı ideal. Havaların ısınmasıyla talepler çok arttı, konaklamak isteyenler sıkıntı yaşamamak adına rezervasyonlarını yaptırarak gelsin. Talep her sene yüzde 30-40 artıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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