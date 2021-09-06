Kandıra sapağı trafiğe çözüm oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit trafiğinin en önemli ve yoğun noktalarından eski Kandıra sapağında kavşak düzenleme çalışmasını tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit trafiğinin en önemli ve yoğun noktalarından eski Kandıra sapağında kavşak düzenleme çalışmasını tamamladı. Trafik akışının daha akıcı ve düzenli olması için yapılan çalışmalarla 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Döneminin ilk gününde eski Kandıra Sapağında trafik sıkışıklığının olmadığı görüldü. Okulların açıldığı, servisler ve araçların daha da yoğunlaştığı ilk günde, eski Kandıra Sapağında trafik akışında aksaklık yaşanmadı.

TRAFİK LEVHALARI VE SİNYALİZASYON

Trafiğe açılan Kandıra sapağında, trafik işaret levhaları montajı ve sinyalizasyon yapıldı. Trafiğin aksatılmaması için gece geç saatlerde çalışmalarını yapmaya özen gösteren Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğinin yoğun olduğu eski Kandıra sapağındaki trafik düzenlemesiyle bir sorunu daha ortadan kaldırdı. Okulların açılmasıyla trafik yoğunluğunun artması beklenen hafta başında eski Kandıra sapağında düzenlemeyle araçlar kolaylıkları istedikleri yönde seyretti.

KENT İÇİ ULAŞIM RAHATLADI

Kent içi ulaşımının rahatlatılması açısından önemli bir proje olan eski Kandıra sapağı düzenlemesiyle trafik akışının daha akıcı ve düzenli olması için dönel kavşak ve sinyalizasyon sistemi kaldırıldı. Böylece trafiğin yoğun olduğu saatlerde araç geçişi daha akıcı bir hale geldi. Şerit sayıları arttırıldı ve D-100'e bağlantı kolaylaştırıldı. D-100 üzerinde otobüs durakları için de yeni cepler yapılacak. Bu projeyle birlikte D-100 üzerindeki durak karmaşası da sona erecek.

BAĞDAT CADDESİNDEN D-100'E KOLAY ÇIKIŞ

Şehit Rafet Karacan Bulvarından gelen şerit sayısı kavşak bölgesinde 6'ya çıkarıldı. Şeritlerden 4'ü Yahya Kaptan istikametine doğru, 2'si ise D-100'e dönüş yapmak isteyenler tarafından kullanılacak. Bağdat Caddesinden kavşağa gelen yolda şerit sayısı 2'den 3'e çıkarıldı. Böylelikle Bağdat Caddesi istikametinden özellikle D-100 Karayoluna çıkışlar kolaylaştırıldı.

DEMOKRASİ CADDESİNE DE ÇÖZÜM

Kavşağın Demokrasi Caddesi bağlantısında da önemli değişiklikler yapıldı. Bölgedeki pasif yeşil alanlar da kullanılarak kavşak geometrisi iyileştirildi ve trafik kapasitesi arttırıldı. D-100'den gelen araçlar Demokrasi Caddesine iki şeritle bağlanabilecek. Bu güzergahtan kavşağa gelen araçlar ise trafik ışıklarında artık dört sıra halinde bekleyebilecek, o bölgedeki şerit sayısı artırılacak.

Kaynak: Habermetre