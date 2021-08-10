Kandıra Sapağı'nda deplase çalışmalarına geçildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit trafiğinin en önemli ve yoğun noktalarından Kandıra Sapağı'na neşter vuruyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit trafiğinin en önemli ve yoğun noktalarından Kandıra Sapağı'na neşter vuruyor. Trafik akışının daha akıcı ve düzenli olması için yapılacak değişim ile Kocaeli'ndeki ulaşım daha konforlu ve sıkıntısız hale getirilmiş olacak. Kazı çalışmalarına başlanılan Kandıra Sapağı'nda altyapı deplaselerine devam ediliyor.

DÖNEL KAVŞAK KALDIRILDI

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kandıra Sapağı'nda hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler ilk olarak Kandıra Sapağındaki dönel kavşağın olduğu bölgedeki sinyalizasyon sistemini ve dönel kavşağı kaldırıldı. Bölgede yapılacak ilave düzenlemelerle bölgedeki trafik yükünün önemli bir miktarda azaltılması hedefleniyor.

BAĞDAT CADDESİ'NDEN D-100'E ÇIKIŞ KOLAYLAŞACAK

Şehit Rafet Karacan Bulvarı'ndan gelen şerit sayısı kavşak bölgesinde 6'ya çıkarılacak. 4'ü Yahya Kaptan istikametine doğru, 2'si ise D-100'e dönüş yapmak isteyenler tarafından kullanılacak. Bağdat Caddesi'nden kavşağa gelen yolda şerit sayısı 2'den 3'e çıkarılacak. Böylelikle Bağdat Caddesi istikametinden özellikle D-100'e çıkışlar kolaylaştırılacak.

DEMOKRASİ CADDESİ TRAFİĞİNE DE ÇÖZÜM OLACAK

Kavşağın Demokrasi Caddesi bağlantısında da önemli değişikler yapılacak. Bölgedeki pasif yeşil alanlar da kullanılarak kavşak geometrisi iyileştirilecek ve trafik kapasitesi arttırılacak. D-100'den gelen araçlar Demokrasi Caddesine iki şeritle bağlanabilecek. Bu güzergahtan kavşağa gelen araçlar ise trafik ışıklarında artık dört sıra halinde bekleyebilecek, o bölgedeki şerit sayısı artırılacak.

D-100'E YENİ CEPLER YAPILACAK

Ayrıca çalışmalar kapsamında D-100 üzerinde otobüs durakları için de cep yapılacak. Böylelikle D-100 üzerindeki durak karmaşası da sona erecek.

Kaynak: Habermetre