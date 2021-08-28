Kandıra Sapağı'nda çalışmalar hızlandı
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Kandıra Sapağı'nda çalışmalar hızlandı

Kandıra Sapağı'nda çalışmalar hızlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra Sapağı Kavşağı'nda yapılan çalışmalar hızlandırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra Sapağı Kavşağı'nda yapılan çalışmalar hızlandırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit trafiğinin en önemli ve yoğun noktalarından biri olan Kandıra Sapağına neşter vuruyor. Trafik akışının daha akıcı ve düzenli olması için yapılan çalışmaların, okullar açılmadan kısa sürede tamamlanması için yoğun bir tempo sürüyor. Bölgede, terasman ve refüj bordür, kazı dolgu ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Kandıra Sapağındaki çalışma kapsamında dönel kavşağın olduğu bölgedeki sinyalizasyon sistemini ve dönel kavşağı kaldırdı. Bölgede yapılacak ilave düzenlemelerle bölgedeki trafik yükünün önemli bir miktarda azaltılması hedefleniyor. Şehit Rafet Karacan Bulvarından gelen şerit sayısı kavşak bölgesinde 6'ya çıkarılacak. 4'ü Yahya Kaptan istikametine doğru, 2'si ise D-100 Karayoluna dönüş yapmak isteyenler tarafından kullanılacak. Bağdat Caddesi'nden kavşağa gelen yolda şerit sayısı 2'den 3'e çıkarılacak. Böylelikle Bağdat Caddesi istikametinden özellikle D-100'e çıkışlar kolaylaştırılacak.

Kavşağın, Demokrasi Caddesi bağlantısında da önemli değişikler yapılacak. Bölgedeki pasif yeşil alanlar da kullanılarak kavşak geometrisi iyileştirilecek ve trafik kapasitesi arttırılacak. D-100'den gelen araçlar Demokrasi Caddesine iki şeritle bağlanabilecek. Bu güzergahtan kavşağa gelen araçlar ise trafik ışıklarında artık dört sıra halinde bekleyebilecek, o bölgedeki şerit sayısı artırılacak.

Ayrıca çalışmalar kapsamında D-100 üzerinde otobüs durakları için de cep yapılacak. Böylelikle D-100 üzerindeki durak karmaşası da sona erecek. - KOCAELİ

Kandıra Sapağı'nda çalışmalar hızlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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