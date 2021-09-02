Kandıra Sapağı, Genel Sekreter'in yakın takibinde
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Kandıra Sapağı, Genel Sekreter'in yakın takibinde

Kandıra Sapağı, Genel Sekreter'in yakın takibinde
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gündoğdu, kent içi ulaşımına neşter vuracak eski Kandıra sapağındaki çalışmaları yakından takip ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent içi ulaşım için önemli bir güzergâh olan eski Kandıra sapağında mevcut sinyalizasyonun kaldırılması ve yeni bir trafik akışının hayata geçirilmesi için çalışma başlatmıştı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, yeni ulaşım düzeninin kurulacağı alanda çalışmaları yerinde inceledi. Genel Sekreter Gündoğdu'ya Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay da eşlik etti.

ESKİ KANDIRA SAPAĞINDA ÇALIŞMA

İzmit trafiğinin kilitlendiği noktalardan biri olan eski Kandıra sapağında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yoğunluğu rahatlatacak farklı bir çalışma başlatıldı. Yeni bir ulaşım planı belirlenerek yapılan projede eski Kandıra sapağındaki sinyalizasyon sistemi söküldü. D-100 Karayolu, Şehit Rafet Karacan Bulvarı, Bağdat Caddesi, Demokrasi Caddesi, Yürüyüş Yolu ve Yüce Rıfat Sokağın kesiştiği bölgede yapılan çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ilk günden itibaren yakından takip ediyor.

ŞERİT SAYISI 6'YA ÇIKIYOR

Yeni düzenlemeye göre Şehit Rafet Karacan Bulvarından gelen şerit sayısı kavşak bölgesinde 6'ya çıkarılacak. Şeritlerden 4'ü Yahya Kaptan istikametine doğru, 2'si ise D-100'e dönüş yapmak isteyenler tarafından kullanılacak. Yine trafik yükünün yoğunlaştığı Bağdat Caddesinden kavşağa gelen yolda şerit sayısı 2'den 3'e çıkarılacak. Böylelikle Bağdat Caddesi istikametinden özellikle D-100'e çıkışlar kolaylaştırılacak.

"TRAFİK DAHA AKICI HALE GELECEK"

Projenin kent içi ulaşımının rahatlatılması açısından önemli olduğuna vurgu yapan Genel Sekreter Gündoğdu, "Trafik akışının daha akıcı ve düzenli olması için dönel kavşağı ve sinyalizasyon sistemini kaldırıyoruz. Böylece yoğunluk yaşanan saatlerde trafiği daha akıcı hale getirmiş olacağız. Ayrıca bölgede ilave düzenlemeler de yapacağız. Şerit sayılarını arttırıyoruz ve D-100'e bağlantıyı kolaylaştırıyoruz. D-100 üzerinde otobüs durakları için de yeni cepler yapacağız. Bu projeyle birlikte D-100 üzerindeki durak karmaşası da sona erecek. Çalışmaları yakından takip ediyoruz. Hedefimiz en kısa sürede tamamlanmasıdır" ifadesini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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