Kandıra'nın yazlıkları, tam kapanmada doldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kandıra'nın yazlıkları, tam kapanmada doldu

Kandıra'nın yazlıkları, tam kapanmada doldu
Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra ilçesinde yazlıkları bulunanlar, 17 gün sürecek tam kapanma nedeniyle evlerine geçti.

KOCAELİ'nin Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra ilçesinde yazlıkları bulunanlar, 17 gün sürecek tam kapanma nedeniyle evlerine geçti. Yazlıkçılar, sezonunu erken açtıklarını söyledi. 

Tam kapanma kararı alınmasının ardından Kandıra'nın Karadeniz kıyısında bulunan Kefken, Kerpe ve Cebeci gibi tatil yerlerindeki yazlık evler doldu. Yazlık evlerine yerleşenler, kısıtlamanın ilk günlerinde bahçelerine çıkarak, güzel havanın tadını çıkardı.

Pandemi sürecinde yazlıklarının kendileri için kaçış noktası olduğunu söyleyen İnci Arslan, "17 günlük tam kapanma için buraya geldik. Buranın havası güzel, temiz. İzmit'te bulunan evimizde kapanmaktansa burada deniz kenarında veya ormanda yürüyüş yaparız, dedik. Burada çok iyi hissediyorum kendimi. Yürüyüş yapıyorum, hava da çok güzel, deniz sakin. Denize giremiyoruz ama buranın doğal güzelliği yetiyor" dedi.  

İstanbul'da kalmak istemedikleri için Kerpe'de bulunan yazlıklarına geldiklerini söyleyen Banu Evin de "17 günlük kapanma sürecini değerlendirmek ve İstanbul'da kalmak istemediğim için buraya geldim. Pandemi sürecinde İstanbul'da bu 17 günü geçirmek kolay olmayacağı için burada süreyi değerlendirmek istedim. 17 günlük kapanma olacağı için ve hava da güzel olduğu için İstanbul'da eve tıkalı kalmak istemedim" diye konuştu.  

  


Kandıra'nın yazlıkları, tam kapanmada doldu
Kandıra'nın yazlıkları, tam kapanmada doldu
Kandıra'nın yazlıkları, tam kapanmada doldu
Kandıra'nın yazlıkları, tam kapanmada doldu
Kandıra'nın yazlıkları, tam kapanmada doldu
Kandıra'nın yazlıkları, tam kapanmada doldu
Kandıra'nın yazlıkları, tam kapanmada doldu
Kandıra'nın yazlıkları, tam kapanmada doldu
Kandıra'nın yazlıkları, tam kapanmada doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yollar trafiğe kapatılacak
Çakarlı magandaya bir dava daha! Bu kez bıçakladığı adamın parasını çalmakla suçlanıyor
Çakarlı magandaya bir dava daha! Bu kez bıçakladığı adamın parasını çalmakla suçlanıyor
Şehrazat ve Acun Medya arasındaki alacak davasında uzlaşma sağlanınca dava düştü
Şehrazat ve Acun Medya arasındaki alacak davasında uzlaşma sağlanınca dava düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Adnan Menderes Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Meral Kaplan Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Fırat Aydınus Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Irak Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kandıra'nın yazlıkları, tam kapanmada doldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 10:06:18. #1.16#

title