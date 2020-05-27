Kandıra Kovid-19 sonrası için yaz sezonuna hazırlanıyor
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Kandıra Kovid-19 sonrası için yaz sezonuna hazırlanıyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında en sessiz mayıs ayını yaşayan Kandıra sahilleri, ziyaretçilerini yeniden ağırlayacağı günleri bekliyor.

27.05.2020 11:26 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:34

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında en sessiz mayıs ayını yaşayan Kandıra sahilleri, ziyaretçilerini yeniden ağırlayacağı günleri bekliyor.

Karasu'dan Şile'ye uzanan 52 kilometrelik sahil şeridi boyunca eşsiz koy ve plajlara ev sahipliği yapan turizm merkezi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sakin mayıs dönemini yaşıyor. Normal dönemde şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen İstanbulluların uğrak yerleri arasında yer alan Kandıra, yaz sezonuna hazırlanıyor. Karadeniz'de yaz turizminin gözde merkezleri arasında yer alan sahil ilçesi, kayın, gürgen, meşe, göknar, çam, defne ağaçlarından oluşan denize sıfır ormanlarıyla yeşil ve mavinin uyumunu barındırıyor.

Kandıra'nın en popüler turistik noktaları olan Kerpe'deki Kartal Kayaları ile Kefken'deki Pembe Kayalar bölgesi, güneşin batışını izlemek, balık tutmak, fotoğraf çekmek, kamp kurmak, kaya tırmanışı veya dalış yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler için farklı bir alternatif sunuyor. Mavi bayraklı Kerpe, Cebeci, Miço Koyu, Kumcağız, Bağırganlı plajları, deniz kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyen İstanbullular için en yakın serinleme noktaları arasında bulunuyor.

Egzotik doğasıyla özellikle kamp tutkunları arasında son yıllarda oldukça popüler hale gelen Sardala Koyu, yemyeşil ağaçların arasından serin sulara dalma imkanı sunuyor. Kefken Adası, 26 kilometre uzunluğunda kumsala sahip Uzunkum Tabiat Parkı, kürek sporlarının yapılabildiği Sarısu Deresi de sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar sayesinde Kandıra'nın son yıllarda keşfedilen güzellikleri arasında yer alıyor.

Kandıra'da konaklama imkanları

Ziyaretçi sayısı her geçen yıl artan Kandıra'da konaklama yerleri butik otel ve apartlardan oluşuyor. Normalde sezon dışında bile açık olan fakat koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kalan bu küçük aile işletmeleri, her bütçeye uygun tatil imkanı sunuyor. Butik otel, apart ve diğer turizm işletmeleri ziyaretçilere yeniden hizmet vermeye başlayacakları günü iple çekiyor.

"Kandıra'nın diğer tatil yörelerinin önüne geçeceğini düşünüyoruz"

Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyahat kısıtlaması nedeniyle otel ve pansiyonların kapalı olduğunu belirterek bu konuyla ilgili kısıtlamaların kaldırılmasını ve yeni normalleşmenin netleşmesini beklediklerini söyledi.

Konaklama yerlerinin işletmeciler tarafından dezenfekte edildiğini dile getiren Güneş, "Kandıra'da tarihin en sakin mayıs ayını yaşıyoruz. Sahillerde hiç kimse yok. Hafta içi sokağa çıkma yasağı olmayan günlerde apartlarımızı hazırlıyoruz. İnşallah bu süreç geçtiğinde eskisinden daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

Güneş, Kandıra'da turizmin her geçen yıl ivme kazandığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Kandıra'da 7-8 bin civarında yatak kapasitemiz var. Bunun dışında çadır ve karavan yerlerimiz var. Hafta sonları günübirlikçilerle yaklaşık 150 bin kişiyi ağırlıyoruz. Kandıra'nın salgının etkisiyle diğer turizm yörelerine göre bir adım daha öne geçeceğini düşünüyoruz çünkü bizdeki konaklama tarzı daha çok mutfağı içinde, restoranı olmayan apart daireler şeklinde. O yüzden insanların daha çok içe kapanık bir tatili tercih edeceklerini düşünüyoruz."

Güneş, Ege'yi aratmayacak güzellikte koy ve plajlara sahip olduklarını vurgulayarak "Deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak ve mutlu bir aile tatili yapmak isteyenler için ilk tercih Kandıra olması lazım." dedi.

Kandıra Kovid-19 sonrası için yaz sezonuna hazırlanıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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