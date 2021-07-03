Kandıra karpuzu tescillendi
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Kandıra karpuzu tescillendi

Kandıra karpuzu tescillendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yetişen karpuz, tescillenerek Coğrafi İşaretli Ürün haline geldi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yetişen karpuz, tescillenerek Coğrafi İşaretli Ürün haline geldi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen, lezzeti ve aromasıyla vatandaşların ağızlarını tatlandıran Kandıra karpuzu, tescillendi. Bölgedeki çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri olan Kandıra karpuzu, Kocaeli Valiliği, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Tarım İlçe Müdürlüğü ve siyasilerin desteği ile başlatılan girişimlerin ardından Coğrafi İşaretli Ürün haline geldi. Kandıra karpuzu, 788 numarasıyla coğrafi işaretlemesi tescillendi. - KOCAELİ

Kandıra karpuzu tescillendi
Kandıra karpuzu tescillendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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