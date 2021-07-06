Kandıra karpuzu coğrafi işaret aldı

Kandıra karpuzu coğrafi işaret aldı Coğrafi işaret alarak markalaşan Kandıra karpuzu tüm Türkiye'de ağızları tatlandıracak Kocaeli'nin sahilleri ile ünlü ilçesi Kandıra'da uzun yıllardır yetiştirilen, şekil ve lif yapısı olarak diğer karpuzlara göre farklı özellikler taşıyan Kandıra karpuzu...

Kandıra karpuzu coğrafi işaret aldı

Coğrafi işaret alarak markalaşan Kandıra karpuzu tüm Türkiye'de ağızları tatlandıracak

KOCAELİ - Kocaeli'nin sahilleri ile ünlü ilçesi Kandıra'da uzun yıllardır yetiştirilen, şekil ve lif yapısı olarak diğer karpuzlara göre farklı özellikler taşıyan Kandıra karpuzu coğrafi işaret aldı.

Kocaeli'de yaz aylarında turistlerin akınına uğrayan Kandıra'da yetiştirilen Kandıra karpuzu, Türk Patent ve Marka kurumu tarafından tescillendi. Turizmin yanı sıra, tarımın da büyük bir gelir kapısı olduğu ilçede uzun yıllardır yetiştirilen karpuz, tat, lif barındırmaması ve şekil olarak diğer karpuzlara göre farklılık gösteriyor. Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan girişimler neticesinde Kandıra karpuzu, coğrafi işaret aldı. Alınan coğrafi işaret ile markalaşan Kandıra karpuzunun üretiminin arttırılarak Türkiye'nin tüm illerinde ağızları tatlandırması hedefleniyor.

"Amacımız, marka olan Kandıra karpuzunu markalaştırmaktı"

Kandıra karpuzunun coğrafi işaret alarak markalaştığını söyleyen Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Aydın, "Kandıra ilçemiz doğasıyla, mavisiyle, yeşiliyle ülkemizin en güzel ilçelerinden birisidir. 52 kilometrelik Karadeniz kıyısı uzunluğuna sahiptir. İlçemizin geçim kaynağı turizmin yanında tarımdır. İlçemizde 40 bine yakın büyükbaş, 15 bine yakın küçükbaş, 6 bin 500 çiftçimiz var. Biz 28 Haziran tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 788 tescil numarasıyla Kandıra karpuzunun coğrafi işaretini almak nasip oldu. Bu süre zarfında Kandıra İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, kaymakamımız, Kocaeli Tarım İl Müdürümüz ve valimize, verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Biz bunu yapmadan önce inandık. Amacımız, marka olan Kandıra karpuzunu markalaştırmaktı. Çünkü Kandıra karpuzumuz bir marka" dedi.

"Tat ve aroması en büyük özelliklerindendir"

Kandıra karpuzunun özelliklerinden bahseden Aydın, "Kısaca Kandıra karpuzunu diğer karpuzlardan ayıran özelliklerden bahsetmek istiyorum. Kandıra karpuzumuzun meyve yapısı oval olup, yuvarlağa yakındır. Dış kabuğu açık renkli, üzerindeki çizgiler ise koyu renklidir. Kuvvetli çiçek yapısı vardır. Lifi azdır. En büyük özelliği ise asimetrik olarak bölünüyor. Bu başka karpuzlarında yoktur. Tat ve aroma da en büyük özelliklerindendir. Bu sözde marka ile olmuyor. Biz bunu markalaştık. Aslındaki sofradaki karpuz, Kandıra karpuzu markasını taşıyacak. Kandıra karpuzu bunu hak ediyor. Allah'ta nasip etti, biz bunu başardık" diye konuştu.

"Bizim karpuzumuzu yediğinizde ağızda dağılır"

Kandıra'da uzun yıllardır karpuz yetiştiriciliği yapan Turgay Varol, alınan coğrafi işaretin ürünlerinin isminin daha çok sağlayacağını ifade ederek, "tadı ve aroması, ağızda dağılmasından ve sulu olmasından dolayı Kandıra karpuzu diğer karpuzlardan farklıdır. Bizim karpuzumuz doğal bir karpuzdur. Diğer karpuzlardan farklı olarak bizim karpuzumuz çekirdekten yetişmedir. Orijinal çekirdekle yetişir ve bundan dolayı lif olmaz. Bizim karpuzumuzu yediğinizde ağızda dağılır ve 'karpuz yedim' dersin" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber