Kandıra Karpuzu ağızları tatlandırıyor Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen karpuzlar lezzeti ve aromasıyla vatandaşların ağızlarını tatlandırıyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen karpuzlar lezzeti ve aromasıyla vatandaşların ağızlarını tatlandırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin unutulmaya yüz tutan lezzetleri gün yüzüne çıkarmak için yaptığı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli'nin önemli tatlarından birisi de Kandıra karpuzu Büyükşehir ziraat mühendislerinin kontrolünde yetiştiriliyor. Daha fazla verim almak ve daha erken hasat ederek yüksek gelir kazanmak hedefiyle üretilen aşılı karpuzun üretiminde çiftçilere, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ziraat mühendisi tarafından ücretsiz danışmanlık desteği veriliyor. Ekipleri tarafından üretim aşamaları takip edilen ve doğal yöntemlerle yetiştirilen karpuzların verimi artarken üreticiler de daha fazla kazanıyor. Tüketicisi ise doğal yollarla yetişen lezzetli Kandıra karpuzunu tatmanın keyfini yaşıyor.

Kandıra'ya bağlı Esentepe Köyü'nde 10 dönüm alanda kavun ve karpuz üretimi yapan Ahmet Tunç, Kandıra karpuzunun Türkiye'de bir numara olduğunu söyledi. Kandıra karpuzunun tatlı olduğunu vurgulayan Tunç, "10 dönümde 40 ton ürün almayı hedefliyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden arkadaşlarımız gelerek kontroller yapıyorlar. Büyükşehirden mısır, arpa, buğday ve fide desteği aldık. Verilen hizmetten son derece memnuniyet duruyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA