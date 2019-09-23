Kandıra hizmet binasının yalıtım çalışmaları başladı

23.09.2019 10:59

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir mülkiyetindeki alan üzerine inşa edilen Kandıra'nın yeni belediye hizmet binasının yalıtım çalışmaları başladı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi için projelendirdiği yeni hizmet binası çalışmalarına devam ediyor. Kandıra ilçesinin Akdurak Mahallesi'nde yapılan binada katların yükseldiği gözle görünür hale geldi. Toplam 13 bin 893 metrekare kullanım alanına sahip olacak binanın 1'nci kısım 23 adet kolonun beton dökümü tamamlandı. 2. kısım işlerine başlayan ekipler, ayrıca tabliye betonu işini tamamladı. Büyükşehir ekipleri, katları yükselttikçe yalıtım çalışmalarını da hummalı şekilde sürdürüyor.



Kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda eksiklikleri gideren Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi için yapımına devam ettiği yeni hizmet binasını üç blok halinde yapacak. Çalışmaları hummalı şekilde devam eden yapının tabliye 1'inci kısım 23 adet kolonun beton dökümü tamamlandı. 2. kısım işlerine başlayan ekipler, tabliye betonu işini de tamamladı. 1. kısım kalıp imalatlarına da başlayan ekipler, geriye kalan kolonların beton dökümünü bitirecek. Ayrıca Büyükşehir ekipleri, belediye ana giriş tarafı temel apartman ve perde yalıtım imalatına devam edecek.



Bina 3 bodrum, zemin ve 3 kat şeklinde inşa edilecek ve tam donanıma sahip olacak. Yapının en alt ve orta bodrum katlarında otopark yer alacak. En alt bodrum 44 araçlık otopark ve sığınak olarak, orta bodrum kat da 40 araçlık otopark ve depo, arşiv alanları olarak düzenlenecek. Üst bodrum katta ise giriş fuayesi, bekleme salonu ve hizmet birimleri yer alacak. Yapının zemin katında başkanlık girişi, bekleme salonu ve hizmet birimleri bulunacak. İkinci katta belediye meclis salonu ve meclis grup odaları yapılacak. Üçüncü kat ise başkanlık makamı olarak düzenlenecek. Bu katta ayrıca personel dinlenme terası da yer alacak. Toplam 13 bin 893 metrekare kullanım alanına sahip olacak yapı, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere kazandırdığı belediye hizmet binalarından birisi olacak.



Öte yandan spora ve sporcuya yatırımlarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin sporcularının yetişmesi ve vatandaşların spor alışkanlığı kazanabilmesi Kandıra ilçesi Çerçili Köyüne modern futbol sahası inşa ediliyor. Tesis inşası çalışmalarında sahanın zemin mıcırı serildi. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda sahanın etrafına 50 cm yüksekliğinde ve 40 cm genişliğinde betonarme duvar inşa edildi. Drenajı yapılan sahanın zemin için kullanılan mıcır serimi tamamlandı. Futbol sahası 30 çarpı 50 m ebatlarında olacak.



Bölge halkının yararlanacağı sahanın etrafına tel çit yapılacak. Çalışmalar kapsamında ekipler, saha etrafına yapılan beton duvar üzerine tel çit direklerini dikti. Ekipler çalışmalar doğrultusunda son olarak sahanın halısını serecek.



Çerçili sakinleri Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçireceği futbol sahası için çok memnun. Özellikle gençlerin kullanacağı tesisin spor yapmak isteyenlere imkan sağlayacağını ifade eden bölge halkı, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA