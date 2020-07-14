Kandıra Hindisi markası yeniden hayat bulacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kandıra Hindisi markası yeniden hayat bulacak

Unutulmaya yüz tutan değerleri kente kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Hindisi'nin yeniden yaygınlaşması için koruyucu hekimlik hizmeti sunuyor.

Kandıra Hindisi markası yeniden hayat bulacak
14.07.2020 09:00 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:23

Kocaeli'nin kaybolan değerleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin projeleriyle yeniden önem kazanıyor. Tarım ve hayvancılık çalışmalarıyla takdir toplayan Büyükşehir, Kandıra'nın unutulmaya yüz tutan kıymetli unsurlarından biri olan Kandıra Hindisi'nin ilçe genelinde yeniden yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda çiftçiye hindi palazları dağıtıp üretimi teşvik ederek Kandıra Hindisi yetiştiriciliğinin önünü açan Büyükşehir, veteriner hekim desteğiyle üreticinin yanında olmaya devam ediyor.

KANDIRA DENİNCE AKLA HİNDİ GELİYOR

Kandıra denilince akla gelen ilk birkaç unsurdan biri hiç şüphesiz hindi.Asıl adı Amerikan Bronzu olan Kandıra Hindisi'ni benzersiz kılan ise merada otlaması, yüksek et tutması ve elbette lezzeti. Büyükşehir Belediyesi, bu değerin yeniden ortaya çıkması için büyük çabalar sarf ediyor.

KANDIRA HİNDİSİ KORUMA ALTINA ALINIYOR

Kandıra'nın adı ile anılan siyah renkli hindinin son yıllarda azalan sayısı artırılmaya çalışılıyor. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından verilen veteriner hekim hizmeti desteğiyle Kandıra Hindisi koruma altına alınıyor.

YAŞAM KOŞULLARI DENETLENİYOR

Hayvanların sağlığını korumak amacıyla yapılan bu çalışma ile kümeslerin durumu, yem ve su kapları ile altlıkların temizliği kontrol ediliyor. Hastalık yapıcı mikrop yükünün azaltılması hedeflenen çalışmada hayvanların solunum sistemlerine zarar veren amonyak birikiminin azaltılması ve havalandırma koşullarının iyileştirilmesi öngörülüyor.

BESLENME HATALARI AZALTILACAK

Yapılan beslenme hatalarını azaltmayı hedefleyen Büyükşehir'e bağlı veteriner hekimler, buna bağlı verim düşüklüğü ve metabolizma hastalıklarına karşı üreticiyi uyarıyor. Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan rutin aşıların yapılıp yapılmadığını takip eden Büyükşehir veteriner hekimleri, aşı ve muayene işlemlerini ise yapmıyor.

VERİM ARTACAK, MALİYET AZALACAK VE ÜRETİCİ KAZANACAK

Koruyucu hekimlik, hayvanlardaki tedavi masraflarını azaltılmasına katkı sağlıyor. Böylelikle hayvanların et ve süt verimi artırılırken veterinerlik masrafı azaltılıyor, ekonomik ve sürdürülebilir hayvancılık yapılması mümkün oluyor.

KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEK

Kandıra Çerçili Köyü'nde Kandıra Hindisi yetiştiriciliği yapan Güldanur Demirel, mayıs ayından aralık ayına kadar hindilere baktığını belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin veteriner desteğinden memnun olduğunu söyleyen Demirel, koruyucu hekimlik anlayışı ile hayvanlarının daha sağlıklı kaldığını ifade etti.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi 3. Sayfa
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Erdoğan, 'Ayasofya açıldı, erken seçim var' tartışmalarına noktayı koydu Politika
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil Politika
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu Magazin
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 3. Sayfa
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 3. Sayfa
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı
Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
İstanbul'da taksici, alkollü müşterisini yumrukla yere serdi
İstanbul'da taksici, alkollü müşterisini yumrukla yere serdi
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayolu pozu göz kamaştırdı
Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayolu pozu göz kamaştırdı
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Özgür Özel Murat Kurum Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Reynmen Hande Yener Serdar Ortaç Bergüzar Korel
Spor Falcao Adem Büyük Burak Yılmaz Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çocuk
Şu an buradasınız: Kandıra Hindisi markası yeniden hayat bulacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 10:11:14. #1.14#
title