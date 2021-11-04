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Kandıra Devlet Hastanesi yolu asfaltlanıyor

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Kandıra Devlet Hastanesi yolu asfaltlanıyor

Kocaeli Büyükşehir tarafından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesine ve Kabağaç Mahallesine ulaşımın sağlandığı eski yolda asfaltlama çalışmasına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tüm ilçelerinde vatandaşların konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması için, özelliğini yitiren aşınma ve bozulmaların meydana geldiği eski yollara asfalt serim çalışmaları yapılıyor. Kandıra ilçe merkezinden Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesine ve Kabağaç Mahallesine ulaşımın sağlandığı eski yolda asfaltlama çalışmasına başlandı.

2.300 METRE UZUNLUKTA

2 bin 300 metre uzunlukta 6 metre genişlikteki aşınma ve bozulmaların meydana geldiği eski sati yola asfaltlama yapan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların devlet hastanesine ulaşımlarını konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışmalara başladı.

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