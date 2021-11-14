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Kandıra Devlet Hastanesi yolu asfaltlandı

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Kandıra Devlet Hastanesi yolu asfaltlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tüm ilçelerinde vatandaşların konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması için, özelliğini yitiren aşınma ve bozulmaların meydana geldiği eski yollara asfalt serim çalışmaları yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tüm ilçelerinde vatandaşların konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması için, özelliğini yitiren aşınma ve bozulmaların meydana geldiği eski yollara asfalt serim çalışmaları yapılıyor. Kandıra'da ilçe merkezinden Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesine ve Kabağaç Mahallesine ulaşımın sağlandığı eski yolda asfaltlama çalışması yapıldı.

2 BİN 300 METRE UZUNLUKTA

2 bin 300 metre uzunlukta 6 metre genişlikteki aşınma ve bozulmaların meydana geldiği eski sati yola asfaltlama yapan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların devlet hastanesine ulaşımlarını konforlu ve güvenli hale getirmek için üstyapı çalışması yaptı.

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