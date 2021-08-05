Kandıra'dan Şile ve Ağva'ya ulaşım daha konforlu olacak

İlimizin turizm merkezlerinden Kandıra ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yayaların ve araçların erişim ve hareketliliğini merkeze alan güvenli, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak için üstyapı çalışmaları yapılıyor.

İlimizin turizm merkezlerinden Kandıra ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yayaların ve araçların erişim ve hareketliliğini merkeze alan güvenli, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak için üstyapı çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda ilçeden Şile ve Ağva'ya ulaşım sağlayan yol daha modern hale getiriliyor.

AKÇAOVA - CEZAEVİ MEVKİİNDE

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Kandıra İlçesinden Şile ve Ağva'ya ulaşımın sağlandığı Akçaova - Cezaevi mevkiindeki yolda çalışmalarını sürdürüyor. 2 bin metre uzunluğundaki 6, 5 metre genişlikteki yolda Büyükşehir Belediyesi tarafından plent miks temel ve binder asfalt serimi yapılıyor. Yolda, 6 bin 500 ton Pmt, 1. 800 ton bitümlü temel, 2 bin 800 ton binder asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

2 BİN METRE UZUNLUĞUNDA

Önümüzdeki hafta tamamlanması planlanan üstyapı çalışmalarının 1. 600 metrelik kısmında asfaltlama çalışması tamamlandı. Kalan 400 metrelik kısımda plent miks temel serim çalışması bitirildi. Serilen pmt'den sıkışma testi alındı standartlara uygun ölçüm yapıldı. Pmt serimi sonrası bitümlü temel serimi ve binder asfalt serimi çalışmalarına başlanacak. Üstyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla Kandıra'dan Şile ve Ağva yönüne gidecek vatandaşların kolay, konforlu ve güvenli ulaşım sağlaması sağlanacak.

Kaynak: Habermetre