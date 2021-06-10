Kandıra'da yasak dönemde avlanan 3 ton kalkana el konuldu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, av yasağı döneminde yakalanan 3 ton kalkana el konuldu.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, av yasağı döneminde yakalanan 3 ton kalkana el konuldu.
Kefken Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Bağırganlı Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılara yönelik kontrol gerçekleştirildi.
Denetimde, yasak dönemde olmasına rağmen avlanan yaklaşık 3 ton kalkana el konuldu.
Konuyla ilgili Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile temasa geçilirken, kaçak av yapan balıkçılara idari para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım