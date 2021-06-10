Kandıra'da yasak dönemde avlanan 3 ton kalkana el konuldu
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Kandıra'da yasak dönemde avlanan 3 ton kalkana el konuldu

Kandıra'da yasak dönemde avlanan 3 ton kalkana el konuldu
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, av yasağı döneminde yakalanan 3 ton kalkana el konuldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, av yasağı döneminde yakalanan 3 ton kalkana el konuldu.

Kefken Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Bağırganlı Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılara yönelik kontrol gerçekleştirildi.

Denetimde, yasak dönemde olmasına rağmen avlanan yaklaşık 3 ton kalkana el konuldu.

Konuyla ilgili Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile temasa geçilirken, kaçak av yapan balıkçılara idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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