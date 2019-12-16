Kandıra'da traktör ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Kandıra ilçesinde traktör ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kandıra ilçesinde traktör ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çalköy Mahallesi Burhanlı mevkisinde Muhammet Güzel'in kullandığı 41 PF 875 plakalı otomobil ile Mustafa Ertaş idaresindeki taflan yüklü 41 EY 731 plakalı traktör çarpıştı.
Kaza sonucu otomobili içerisinde sıkışan Emine Güzel, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.