Kandıra'da traktör ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Kandıra'da traktör ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kandıra ilçesinde traktör ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

16.12.2019 08:54 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:54
Kandıra'da traktör ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

ilçesinde traktör ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çalköy Mahallesi Burhanlı mevkisinde 'in kullandığı 41 PF 875 plakalı otomobil ile Mustafa Ertaş idaresindeki taflan yüklü 41 EY 731 plakalı traktör çarpıştı.

Kaza sonucu otomobili içerisinde sıkışan Emine Güzel, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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