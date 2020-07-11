Kandıra'da serinlemek için denize giren kişi boğuldu
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Kandıra'da serinlemek için denize giren kişi boğuldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren iki kişiden biri boğuldu.

11.07.2020 18:19 | Son Güncelleme: 11.07.2020 19:02

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren iki kişiden biri boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Altar A. (36) ile Onur C. (39) cankurtaran bulunmayan Seyrek Mahallesi Palamar mevkisinde denize girdi.

Dalgaların büyümesi üzerine ikiliden Altar A, güçlükle kayaların üzerine çıktı. Onur C. ise gözden kayboldu.

Kıyıda bekleyen, ismi öğrenilemeyen kişinin yardım istemesi üzerine olay yerine Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Önleme Merkezine (KOSKEM) bağlı cankurtaran ekipleri ile Sahil Güvelik Komutanlığına ait helikopter sevk edildi.

Kayalıklarda mahsur kalan Altar A. helikopterle kurtarıldı. Onur C. de KOSKEM ekiplerince hareketsiz bulunarak denizden çıkarıldı.

Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan iki kişiden Onur C, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kandıra'da serinlemek için denize giren kişi boğuldu

Kaynak: AA

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